Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles
El espacio contará con las ideas y preguntas cruzadas de los ocho candidatos a La Moneda.
Este fin de semana contará con un próximo debate presidencial que se podrá seguir mediante televisión abierta y plataformas digitales.
La instancia configura un nuevo capítulo en el periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, que determinará al mandatario para el periodo 2026 - 2030, o bien, definirá los nombres de la segunda vuelta programada para diciembre.
El diálogo reunirá las ideas de los aspirantes a La Moneda Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.
Cuándo y a qué hora ver el debate presidencial
Titulado como El Debate, el siguiente diálogo presidencial se podrá ver este domingo, 26 de octubre, a las 20:00 horas en Canal 13.
Desde la señal se anunció una programación especial para la jornada da partir de las 17:50 horas, con la previa del debate en Teletrece.
El evento también tendrá cobertura en la señal digital de t13.cl, el servicio 13 Go, Tele13 Radio y 13C Radio.
Un espacio que reunirá a los ocho candidatos junto a la conducción de Soledad Onetto e Iván Valenzuela y contará con tres bloques principales.
De acuerdo a la organización del diálogo, cada participante tendrá un minuto inicial para luego pasar a segmentos temáticos con preguntas individuales y contrapreguntas.
Posteriormente, los candidatos a La Moneda podrán interpelarse a través de preguntas cruzadas.
