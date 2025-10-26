SUSCRÍBETE
Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

El espacio contará con las ideas y preguntas cruzadas de los ocho candidatos a La Moneda.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles. Foto referencial de archivo JAVIER TORRES/ATON CHILE

Este fin de semana contará con un próximo debate presidencial que se podrá seguir mediante televisión abierta y plataformas digitales.

La instancia configura un nuevo capítulo en el periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, que determinará al mandatario para el periodo 2026 - 2030, o bien, definirá los nombres de la segunda vuelta programada para diciembre.

El diálogo reunirá las ideas de los aspirantes a La Moneda Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Cuándo y a qué hora ver el debate presidencial

Titulado como El Debate, el siguiente diálogo presidencial se podrá ver este domingo, 26 de octubre, a las 20:00 horas en Canal 13.

Desde la señal se anunció una programación especial para la jornada da partir de las 17:50 horas, con la previa del debate en Teletrece.

El evento también tendrá cobertura en la señal digital de t13.cl, el servicio 13 Go, Tele13 Radio y 13C Radio.

Un espacio que reunirá a los ocho candidatos junto a la conducción de Soledad Onetto e Iván Valenzuela y contará con tres bloques principales.

De acuerdo a la organización del diálogo, cada participante tendrá un minuto inicial para luego pasar a segmentos temáticos con preguntas individuales y contrapreguntas.

Posteriormente, los candidatos a La Moneda podrán interpelarse a través de preguntas cruzadas.

