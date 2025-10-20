Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

31 Minutos continúa haciendo noticia durante 2025 con el arribo de su nueva película titulada Calurosa Navidad.

Recientemente se confirmó la fecha de estreno de la cinta protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y sus amigos, quienes deberán salvar la celebración navideña.

El anuncio llega tras el histórico paso de la banda en el Tiny Desk de NPR que conquistó al público de América Latina, con un repaso a parte de su emblemático catálogo musical.

Dónde ver Calurosa Navidad de 31 Minutos

La película Calurosa Navidad de 31 Minutos llegará el 21 de noviembre a la plataforma Prime Video.

Desde el servicio de streaming se confirmó que los suscriptores podrán disfrutar de la cinta en la aplicación para SmartTV y dispositivos móviles, donde los planes tienen un valor desde $6.490 al mes.

Una cinta que se sumará a las producciones protagonizadas por los queridos títeres, que desde 2003 reúnen episodios de la serie, álbumes y presentaciones en vivo.