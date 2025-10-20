31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos.

A dos semanas de que 31 Minutos protagonizara una aclamada presentación en Tiny Desk, el registro ya acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y cada vez son más las personas de todo el mundo que se dejan encantar por personajes icónicos como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

El explosivo éxito de la serie creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la cual fue estrenada en 2003 y se ha consolidado como un fenómeno entre distintas generaciones, llevó a que TVN aprovechara el momento para emitir una maratón especial con capítulos clásicos del programa.

Y, recientemente, 31 Minutos también anunció que vuelve a YouTube con todas sus temporadas .

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos. Tendencias / La Tercera

Antes de su paso por Tiny Desk, instancia que es organizada por la estación estadounidense NPR y que se caracteriza por mostrar presentaciones de artistas en un formato íntimo, los episodios del programa solo estaban disponibles en Prime Video.

Sin embargo, la mencionada plataforma de streaming también recibirá próximamente el estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, la nueva película original que estará en exclusiva en su catálogo desde este noviembre, en más de 240 países y territorios del mundo.

Cómo ver todas las temporadas de 31 Minutos en YouTube

En la cuenta oficial de YouTube de 31 Minutos, la cual reúne más de 3,25 millones de suscriptores, se pueden encontrar distintos videos especiales y canciones de la destacada serie.

Para ver todas las temporadas del programa en la plataforma, puedes ir a la sección de “listas” de la cuenta y buscar la que dice “ 31 minutos - Todos los episodios” .

Cuando hagas clic, verás que los videos aparecen ordenados de acuerdo al número de capítulo y de temporada.

Puedes empezar a ver la serie completa a continuación.