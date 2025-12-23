SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dentro de las próximas horas comenzará el trayecto de Santa alrededor del planeta para entregar los regalos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Viejito Pascuero. Foto referencial

    Quedan pocas horas para la celebración de Navidad, que además del festejo y la reunión familiar trae consigo el esperado momento en que recibimos la visita del Viejito Pascuero.

    Un trayecto a cargo de Santa Claus y sus renos, quienes recorren el planeta para repartir regalos a todos los hogares.

    Para quienes disfrutan del panorama de conocer dónde se encuentra el mágico trineo pueden utilizar una herramienta digital que se ha popularizado en los últimos años, la que también permite saber cuándo pasará por nuestro país.

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real. Foto referencial.

    Cómo ver el recorrido del Viejito Pascuero

    Se puede revisar el viaje del Viejito Pascuero alrededor del mundo en tiempo real mediante la plataforma Santa Tracker.

    La página es una herramienta de Google que muestra el recorrido previo a la Navidad y se activa durante el 24 de diciembre.

    Desde el sitio se indica la ubicación exacta del trineo, los kilómetros recorridos y la cantidad de regalos entregados.

    Otra alternativa que permite conocer dónde va el Viejito Pascuero es el sitio NORAD Tracks Santa, creado por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

    Dicha plataforma permite seguir el recorrido desde el Polo Norte mediante la web o en la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.

