Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Avanza la Fecha 16 de LaLiga y Alavés recibe al Real Madrid durante este domingo.

Los locales legan a la jornada tras ganar al Real Sociedad por la cuenta mínima.

Por su parte, el cuadro merengue busca dejar atrás su reciente caída por 0-2 ante Celta en el torneo local.

Cuándo juega Alavés vs. Real Madrid

El partido de Alavés contra Real Madrid es este domingo, 14 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para esta fecha los clubes se miden en el estadio de Mendizorroza de España.

Dónde ver a Alavés vs. Real Madrid

El partido de Alavés contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+.