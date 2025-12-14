Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming
Los clubes se miden por la Fecha 16 de LaLiga durante este domingo.
Avanza la Fecha 16 de LaLiga y Alavés recibe al Real Madrid durante este domingo.
Los locales legan a la jornada tras ganar al Real Sociedad por la cuenta mínima.
Por su parte, el cuadro merengue busca dejar atrás su reciente caída por 0-2 ante Celta en el torneo local.
Cuándo juega Alavés vs. Real Madrid
El partido de Alavés contra Real Madrid es este domingo, 14 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para esta fecha los clubes se miden en el estadio de Mendizorroza de España.
Dónde ver a Alavés vs. Real Madrid
El partido de Alavés contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.