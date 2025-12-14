VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Los clubes se miden por la Fecha 16 de LaLiga durante este domingo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

    Avanza la Fecha 16 de LaLiga y Alavés recibe al Real Madrid durante este domingo.

    Los locales legan a la jornada tras ganar al Real Sociedad por la cuenta mínima.

    Por su parte, el cuadro merengue busca dejar atrás su reciente caída por 0-2 ante Celta en el torneo local.

    Cuándo juega Alavés vs. Real Madrid

    El partido de Alavés contra Real Madrid es este domingo, 14 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Para esta fecha los clubes se miden en el estadio de Mendizorroza de España.

    Dónde ver a Alavés vs. Real Madrid

    El partido de Alavés contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+.

    Más sobre:FútbolLaLigaAlavésReal MadridAlavés - Real MadridHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

    Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

    Kaiser sostiene que “yo no estoy buscando una cartera” ante posible gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    2.
    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios del comercio por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios del comercio por la segunda vuelta

    3.
    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    4.
    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo
    Chile

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica
    Negocios

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    El tropiezo de la familia Solari en Colombia

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA
    El Deportivo

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez quiere volver al triunfo en LaLiga ante el colista Oviedo

    Jara y Kast en la recta final: las propuestas de los candidatos presidenciales para el deporte en Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos
    Mundo

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    Juan Guaidó: “Lamenté mucho ver a una candidata hablar de que Machado era una golpista”

    Los 12 multimillonarios de la administración Trump: la Casa Blanca más rica de la historia moderna

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas