Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

Siguen los cruces del Mundial Sub 17 y en su segunda fecha enfrenta a Alemania con Corea del Norte, en un partido válido por el Grupo G.

Los europeos, vigentes campeones de la competencia, vienen de igualar a 1 con Colombia, por lo que van en búsqueda de su primera victoria.

Por su parte, los norcoreanos llegan a la jornada tras un exitoso debut en el que se impusieron por 5-0 a El Salvador.

Cuándo juega Alemania vs. Corea del Norte

El partido de Alemania contra Corea del Norte por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 10:00 horas de Chile.

Dónde ver a Alemania vs. Corea del Norte

El partido de Alemania contra Corea del Norte tiene transmisión confirmada en el canal DSports 2 de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.