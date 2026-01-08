Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves Arsenal y Liverpool finalizan los cruces de la Fecha 21 de la Premier League.

Los Gunners, actuales líderes de la tabla, llegan a la jornada tras alzarse por 3-2 ante Bournemouth durante la semana pasada.

Por su parte, los Reds vienen de empatar a 2 con Fulham y se mantienen en el cuarto lugar del fútbol inglés.

Cuándo juega Arsenal vs. Liverpol

El partido de Arsenal contra Liverpool es este jueves, 8 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden por la Premier League en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Liverpool

El partido de Arsenal contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.