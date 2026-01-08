Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming
Esta tarde se desarrolla el último cruce por la Fecha 21 de la Premier League.
Este jueves Arsenal y Liverpool finalizan los cruces de la Fecha 21 de la Premier League.
Los Gunners, actuales líderes de la tabla, llegan a la jornada tras alzarse por 3-2 ante Bournemouth durante la semana pasada.
Por su parte, los Reds vienen de empatar a 2 con Fulham y se mantienen en el cuarto lugar del fútbol inglés.
Cuándo juega Arsenal vs. Liverpol
El partido de Arsenal contra Liverpool es este jueves, 8 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden por la Premier League en el Emirates Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Arsenal vs. Liverpool
El partido de Arsenal contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
