Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la final de la Carabao Cup

Este fin de semana se paraliza el fútbol inglés con la final entre el Arsenal y el Manchester City, por la definición de la Copa de la Liga.

Los clubes, en el primer y segundo lugar de la tabla de la Premier League respectivamente, no tienen compromisos por la propia liga, en favor del desarrollo de este partido.

Los Gunners se instalaron en la etapa tras alzarse ante Chelsea en semifinales, y se mantienen con buenos ánimos, al sumar su permanencia en los cuartos de final de la Champions League al superar a Bayer Leverkusen.

Por su parte, el cuadro ciudadano avanzó en la Carabao Cup tras imponerse ante Newcastle, pero se despidió de la máxima cita europea en los octavos, tras caer ante el Real Madrid.

Cuándo juega Arsenal vs. Manchester City

El partido de Arsenal contra el Manchester City es este domingo, 22 de marzo, a las 13:30 horas de Chile.

La final de la Copa se desarrolla en el Wembley Stadium de Londres.

Dónde ver a Arsenal vs. Manchester City

El partido del Arsenal contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la definición de la Carabao Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.