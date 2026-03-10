Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern

Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League y, en el primer día de partidos, Atalanta recibe al Bayern Múnich por su duelo de ida.

Los italianos juegan como locales tras asegurar su presencia en la etapa tras superar los playoffs, mientras que los alemanes tuvieron clasificación directa en la fase de liga.

Cuándo juega Atalanta vs. Bayern Múnich

El partido de Atalanta contra Bayern Múnich es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia.

Dónde ver a Atalanta vs. Bayern Múnich

El partido de Atalanta contra Bayern Múnic se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.