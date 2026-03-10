SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Los clubes se miden en Italia en su duelo de ida por los octavos de final.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern Servicios / La Tercera

    Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League y, en el primer día de partidos, Atalanta recibe al Bayern Múnich por su duelo de ida.

    Los italianos juegan como locales tras asegurar su presencia en la etapa tras superar los playoffs, mientras que los alemanes tuvieron clasificación directa en la fase de liga.

    Cuándo juega Atalanta vs. Bayern Múnich

    El partido de Atalanta contra Bayern Múnich es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia.

    Dónde ver a Atalanta vs. Bayern Múnich

    El partido de Atalanta contra Bayern Múnic se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueAtalantaBayernBayern MunichAtalanta - Bayern MunichOctavos de finalPartido de idaChampions League hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La carrera mundial por asegurar minerales críticos ha comenzado: ¿qué son y para qué sirven?

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    Minuto a minuto| Sigue aquí la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    Pablo Zamora, el ex-NotCo que está detrás de la futura fundación de Boric

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Lo más leído

    1.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    2.
    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    3.
    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    5.
    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Minuto a minuto| Sigue aquí la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    Pablo Zamora, el ex-NotCo que está detrás de la futura fundación de Boric

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap
    Negocios

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile
    Cultura y entretención

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo