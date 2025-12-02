Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes se juega un nuevo partido del fútbol español, donde Barcelona recibe a Atlético de Madrid en el marco de LaLiga.

Se trata de un compromiso adelantado que es válido para la Fecha 19, a días en que ambos clubes celebraran triunfos en el marco del torneo local, ante Alavés y Oviedo, respectivamente.

Cuándo juega Barcelona vs. Atlético de Madrid

El partido de Barcelona contra Atlético de Madrid es este martes, 2 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los azulgrana reciben a su rival en el estadio Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Atlético

El partido de Barcelona contra Atlético de Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.