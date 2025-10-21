Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint-Germain por la tercera fecha de la Champions League.

Los alemanes llegan a la jornada tras un anterior empate a 1 con PSV, mientras que los franceses se alzaron por 2-1 a Barcelona.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. PSG

El partido de Bayer Leverkusen contra PSG es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el BayArena de Alemania.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. PSG

El partido de Bayer Leverkusen vs. PSG se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.