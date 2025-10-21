Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming
Alemanes y franceses se miden este martes por la Fecha 3 de la competencia.
Este martes Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint-Germain por la tercera fecha de la Champions League.
Los alemanes llegan a la jornada tras un anterior empate a 1 con PSV, mientras que los franceses se alzaron por 2-1 a Barcelona.
Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. PSG
El partido de Bayer Leverkusen contra PSG es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el BayArena de Alemania.
Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. PSG
El partido de Bayer Leverkusen vs. PSG se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
