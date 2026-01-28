Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League. Foto referencial de archivo sitio web bayer04.de

Bayer Leverkusen recibe a Villarreal durante este miércoles, en la jornada de partidos simultáneos por la Fecha 8 de la Champions League.

Los alemanes llegan a la jornada tras caer por 0-2 ante Olympiacos, mientras que los españoles registraron una última derrota por 1-2 conta Ajax de Ámsterdam.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. Villarreal

El partido de Bayer Leverkusen contra Villarreal es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio BayArena de Alemania para este compromiso.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal

El partido de Bayer Leverkusen contra Villarreal se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.