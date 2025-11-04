Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League. Foto referencial de archivo asmonaco.com

Bodo/Glimt recibe a Monaco durante este martes, donde se retoman los cruces de la Champions League por la cuarta fecha.

El cuadro noruego llega a la jornada tras caer por 1-3 ante Galatasaray en el torneo internacional.

Por su parte, los franceses tampoco celebraron en la fecha anterior, tras igualar sin goles con Tottenham.

Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Monaco

El partido de Bodo/Glimt contra Monaco es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

El cruce de la Champions League mide a los clubes en el Aspmyra Stadion de Noruega.

Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Monaco

El partido de Bodo/Glimt vs. Monaco se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.