    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Los clubes se miden en el inicio de la Fecha 20 de la Premier League.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming.

    El fútbol inglés no se detiene y llega la Fecha 20 de la Premier League, donde Bournemouth recibe a Arsenal.

    Los locales vienen de registrar un empate a 2 contra Chelsea en la jornada anterior, que se jugó a fin de año.

    Por su parte, Arsenal se alzó por 4-1 ante Aston Villa y se mantiene liderando la tabla de posiciones.

    Cuándo juega Bournemouth vs. Arsenal

    El partido de Bournemouth contra Arsenal es este sábado, 3 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Bournemouth vs. Arsenal

    El partido de Bounemouth contra Arsenal se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

