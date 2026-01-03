Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

El fútbol inglés no se detiene y llega la Fecha 20 de la Premier League, donde Bournemouth recibe a Arsenal.

Los locales vienen de registrar un empate a 2 contra Chelsea en la jornada anterior, que se jugó a fin de año.

Por su parte, Arsenal se alzó por 4-1 ante Aston Villa y se mantiene liderando la tabla de posiciones.

Cuándo juega Bournemouth vs. Arsenal

El partido de Bournemouth contra Arsenal es este sábado, 3 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Bournemouth vs. Arsenal

El partido de Bounemouth contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.