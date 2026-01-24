SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Los clubes se miden por la Fecha 23 de la Premier League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Este sábado Bournemouth recibe a Liverpool, en el último partido programado del día por la Fecha 23 de la Premier League.

    Los locales vienen de empatar a 1 contra Brighton en la jornada anterior, en la que los Reds obtuvieron el mismo resultado ante Burnley.

    Sin embargo, el Liverpool mantiene buenos ánimos, tras alzarse por 3-0 contra Marsella en la reciente fecha de la Champions League.

    Cuándo juega Bournemouth vs. Liverpool

    El partido de Bournemouth contra Liverpool es este sábado, 24 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Bournemouth vs. Liverpool

    El partido de Bournemouth contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en el Plan Premium de la plataforma Disney+.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueBournemouthLiverpoolBournemouth - LiverpoolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streaminghorarioQuién transmite

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

    Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

    Kast inicia gira por Centroamérica con foco en seguridad: “Las experiencias internacionales sirven para proyectarse”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Athletic en TV y streaming

