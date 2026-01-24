Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League
Los clubes se miden por la Fecha 23 de la Premier League.
Este sábado Bournemouth recibe a Liverpool, en el último partido programado del día por la Fecha 23 de la Premier League.
Los locales vienen de empatar a 1 contra Brighton en la jornada anterior, en la que los Reds obtuvieron el mismo resultado ante Burnley.
Sin embargo, el Liverpool mantiene buenos ánimos, tras alzarse por 3-0 contra Marsella en la reciente fecha de la Champions League.
Cuándo juega Bournemouth vs. Liverpool
El partido de Bournemouth contra Liverpool es este sábado, 24 de enero, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Bournemouth vs. Liverpool
El partido de Bournemouth contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en el Plan Premium de la plataforma Disney+.
