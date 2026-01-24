Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este sábado Bournemouth recibe a Liverpool, en el último partido programado del día por la Fecha 23 de la Premier League.

Los locales vienen de empatar a 1 contra Brighton en la jornada anterior, en la que los Reds obtuvieron el mismo resultado ante Burnley.

Sin embargo, el Liverpool mantiene buenos ánimos, tras alzarse por 3-0 contra Marsella en la reciente fecha de la Champions League.

Cuándo juega Bournemouth vs. Liverpool

El partido de Bournemouth contra Liverpool es este sábado, 24 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Bournemouth vs. Liverpool

El partido de Bournemouth contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en el Plan Premium de la plataforma Disney+.