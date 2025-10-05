Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming
La séptima fecha del torneo inglés enfrenta a los clubes este domingo.
Este domingo siguen los partidos de la Premier League, que en Fecha 7 enfrenta a Brentford con Manchester City.
El cuadro local viene de imponerse por 3-1 ante el Manchester United, mientras que los Sky Blues también celebraron un 5-1 ante Burnley por la jornada anterior del torneo inglés.
Cuándo juega Brentford vs. Manchester City
El partido de Brentford vs. Manchester City es este domingo, 5 de octubre, a las 12:30 horas de Chile.
Los locales reciben al cuadro ciudadano en el Gtech Community Stadium de Londres
Dónde ver a Brentford vs. Manchester City
El partido de Brentford vs. Manchester City se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por la Premier League de encuentra en Disney+, dentro de su Plan Premium.
