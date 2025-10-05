Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo siguen los partidos de la Premier League, que en Fecha 7 enfrenta a Brentford con Manchester City.

El cuadro local viene de imponerse por 3-1 ante el Manchester United, mientras que los Sky Blues también celebraron un 5-1 ante Burnley por la jornada anterior del torneo inglés.

Cuándo juega Brentford vs. Manchester City

El partido de Brentford vs. Manchester City es este domingo, 5 de octubre, a las 12:30 horas de Chile.

Los locales reciben al cuadro ciudadano en el Gtech Community Stadium de Londres

Dónde ver a Brentford vs. Manchester City

El partido de Brentford vs. Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Premier League de encuentra en Disney+, dentro de su Plan Premium.