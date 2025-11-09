Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming
El cuadro azulgrana juega como visitante por la Fecha 12 de LaLiga de España.
Celta de Vigo recibe a Barcelona en el esperado partido que da cierre a la Fecha 12 de LaLiga de España.
Los locales llegan a la jornada tras celebrar un anterior triunfo por 2-1 contra Levante, en el contexto de su liga local.
Por su parte, los azulgrana también hicieron lo propio al alzarse por 3-1 ante Elche a inicios de mes.
Cuándo juega Celta de Vigo vs. Barcelona
El partido de Celta de Vigo contra Barcelona es este domingo, 9 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este partido los clubes se miden en el Estadio Abanca Balaídos de España.
Dónde ver a Celta Vigo vs. Barcelona
El partido de Celta de Vigo contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce de LaLiga se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
