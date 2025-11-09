Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Celta de Vigo recibe a Barcelona en el esperado partido que da cierre a la Fecha 12 de LaLiga de España.

Los locales llegan a la jornada tras celebrar un anterior triunfo por 2-1 contra Levante, en el contexto de su liga local.

Por su parte, los azulgrana también hicieron lo propio al alzarse por 3-1 ante Elche a inicios de mes.

Cuándo juega Celta de Vigo vs. Barcelona

El partido de Celta de Vigo contra Barcelona es este domingo, 9 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este partido los clubes se miden en el Estadio Abanca Balaídos de España.

Dónde ver a Celta Vigo vs. Barcelona

El partido de Celta de Vigo contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce de LaLiga se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.