Dónde y a qué hora ver a Chelsea va. Benfica por la Champions League. Foto de archivo Instagram @chelseafc

Este martes siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, en la que Chelsea recibe a Benfica.

Los ingleses llegan a la jornada tras caer en el debut por 1-3 ante Bayern, mientras que los portugueses perdieron anteriormente por 2-3 ante Qarabag.

Cuándo juega Chelsea vs. Benfica

El partido de Chelsea vs. Benfica es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Dónde ver a Chelsea vs. Benfica

El partido de Chelsea vs. Benfica se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.