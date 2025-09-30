Dónde y a qué hora ver a Chelsea va. Benfica por la Champions League
Los ingleses reciben al cuadro portugués por la segunda fecha de la cita internacional.
Este martes siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, en la que Chelsea recibe a Benfica.
Los ingleses llegan a la jornada tras caer en el debut por 1-3 ante Bayern, mientras que los portugueses perdieron anteriormente por 2-3 ante Qarabag.
Cuándo juega Chelsea vs. Benfica
El partido de Chelsea vs. Benfica es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.
Dónde ver a Chelsea vs. Benfica
El partido de Chelsea vs. Benfica se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
