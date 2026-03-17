Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo psg.fr

Se terminan de definir los primeros duelos por la vuelta de octavos de final de la Champions League, donde Chelsea recibe al Paris Saint-Germain en su segundo compromiso.

Los ingleses cuentan con la visita del PSG este martes, los que presentan con ventaja tras el 5-2 que obtuvieron en el partido de ida.

Cuándo juega Chelsea vs. PSG

El partido del Chelsea contra el PSG es este martes, 17 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Para la revancha los clubes se miden en el estadio Stamgord Bridge de Londres.

Dónde ver a Chelsea vs. PSG

El partido del Chelsea contra el PSG se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.