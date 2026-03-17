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    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Los franceses llegan con ventaja al segundo duelo de octavos de final, etapa que se define en Londres.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo psg.fr Servicios / La Tercera

    Se terminan de definir los primeros duelos por la vuelta de octavos de final de la Champions League, donde Chelsea recibe al Paris Saint-Germain en su segundo compromiso.

    Los ingleses cuentan con la visita del PSG este martes, los que presentan con ventaja tras el 5-2 que obtuvieron en el partido de ida.

    Cuándo juega Chelsea vs. PSG

    El partido del Chelsea contra el PSG es este martes, 17 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Para la revancha los clubes se miden en el estadio Stamgord Bridge de Londres.

    Dónde ver a Chelsea vs. PSG

    El partido del Chelsea contra el PSG se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueChelseaPSGChelsea - PSGChampions League hoyUEFAOctavosOctavos de finalDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

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