Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal. Foto referencial Conmebol

Pese a que Chile quedó eliminado de la Copa América Futsal, la Roja tiene pendiente un último duelo ante la selección de Colombia.

Un partido que definirá la posición de la Roja en el Grupo B, tras caer por 2-0 contra Brasil en la tercera fecha que se jugó el pasado miércoles.

Cuándo juega Chile vs. Colombia

El partido de Futsal de Chile contra Colombia es este jueves, 29 de enero, a las 12:00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia Futsal se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma 13GO.