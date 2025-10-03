Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina
Las Albas tienen su primer desafío contra el cuadro de Paraguay durante este viernes.
Este viernes comienza el próximo desafío para Colo Colo, que juega su primer partido en el marco de la Copa Libertadores Femenina.
Las jugadoras son parte del Grupo C de la competencia y el debut es contra el Club Olimpia de Paraguay.
Cuándo juega Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina
El partido de Colo Colo contra Olimpia por la Copa Libertadores Femenina es este viernes, 3 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Las Albas se miden con su rival en el Estadio Florencio Sola de Argentina.
Dónde ver a Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina
Se confirmó la transmisión del partido de Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina en la plataforma Pluto TV.
