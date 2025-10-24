Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Arranca la primera edición de la Liga de Naciones Femenina, que en su jornada inicial enfrenta a Colombia con Perú.

La competencia mide a las selecciones sudamericanas y ofrece cupos directos y repechaje al próximo Mundial Femenino de la FIFA 2027.

Cuándo juega Colombia vs. Perú

El partido de Colombia contra Perú por la Liga de Naciones Femenina es este viernes, 24 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot de Medellín.

Dónde ver a Colombia vs. Perú

El partido de Colombia contra Perú se transmite en las plataformas digitales de Chilevisión, mediante la página chilevision.cl, la aplicación MiCHV, el canal de Youtube del canal y en el servicio PlutoTV.