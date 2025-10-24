A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina. Foto referencial de archivo Karol Cueva – Comunicaciones FFCh.

Comienza un nuevo desafío para la Selección Chilena con su participación en la Liga de Nacionales Femenina, que en su primer partido se enfrenta a Venezuela.

Se trata de la primera edición de la competencia Conmebol que funciona como camino clasificatorio a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Cuándo juega Venezuela vs. Chile

El partido de Venezuela contra Chile por la Liga de Naciones Femenina es este viernes, 24 de octubre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso la Roja visita a su rival en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Dónde ver a Venezuela vs. Chile