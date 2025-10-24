A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming
La Roja comienza un nuevo desafío con miras al próximo Mundial 2027.
Comienza un nuevo desafío para la Selección Chilena con su participación en la Liga de Nacionales Femenina, que en su primer partido se enfrenta a Venezuela.
Se trata de la primera edición de la competencia Conmebol que funciona como camino clasificatorio a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
Cuándo juega Venezuela vs. Chile
El partido de Venezuela contra Chile por la Liga de Naciones Femenina es este viernes, 24 de octubre, a las 18:00 horas.
Para este compromiso la Roja visita a su rival en el Estadio Metropolitano de Cabudare.
Dónde ver a Venezuela vs. Chile
El partido de Venezuela contra Chile se transmite en Chilevisión, la página chilevision.cl, la aplicación MiCHV, el canal de Youtube del canal y en el servicio PlutoTV.
