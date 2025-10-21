Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo bvb.de

Este martes Copenhague recibe a Borussia Dortmund por la Champions League, que comenzó su Fecha 3.

El cuadro danés arrastra una derrota por 0-2 ante Qarabag en la jornada anterior del campeonato, mientras que los alemanes se impusieron por 4-1 a Athletic.

Cuándo juega Copenhague vs. Borussia Dortmund

El partido de Copenhague vs. Borussia Dortmund es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Parken de Dinamarca.

Dónde ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund

El partido de Copenhague vs. Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.