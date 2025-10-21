Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming
El cuadro de Dinamarca recibe a los alemanes por la tercera fecha del campeonato.
Este martes Copenhague recibe a Borussia Dortmund por la Champions League, que comenzó su Fecha 3.
El cuadro danés arrastra una derrota por 0-2 ante Qarabag en la jornada anterior del campeonato, mientras que los alemanes se impusieron por 4-1 a Athletic.
Cuándo juega Copenhague vs. Borussia Dortmund
El partido de Copenhague vs. Borussia Dortmund es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Parken de Dinamarca.
Dónde ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund
El partido de Copenhague vs. Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
