Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Suiza por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Costa de Marfil se enfrenta a Suiza en uno de los primeros partidos programados para este martes por el Mundial Sub 17.

Las selecciones del Grupo F juegan por la primera fecha en el Pitch 8 del complejo deportivo Aspire Zone de Qatar.

Cuándo juega Costa de Marfil vs. Suiza

El partido de Costa de Marfil contra Suiza por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Costa de Marfil vs. Suiza

El partido de Costa de Marfil vs. Suiza se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.