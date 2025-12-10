Dónde y a qué hora ver a Cruz Azul vs. Flamengo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles se juega el denominado Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental, donde la etapa de cuartos de final enfrenta a Cruz Azul con Flamengo.

El campeón de la Concacaf se mide con el cuadro de Erick Pulgar, que recientemente se alzó como ganador de la Copa Liberadores.

El vencedor de este duelo se enfrentará al campeón de África, Pyramids FC de Egipto, durante el fin de semana. A su vez, el equipo que gane dicho partido se medirá en la final contra el PSG.

Cuándo juega Cruz Azul vs. Flamengo

El partido de Cruz Azul vs. Flamengo es este miércoles, 10 de diciembre, a las 14:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en Estadio Ahmed bin Ali de Qatar.

Dónde ver a Cruz Azul vs. Flamengo

El partido de Cruz Azul contra Flamengo tiene transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.