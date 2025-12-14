Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanza la Fecha 16 de la Premier League, donde Crystal Palace recibe al Manchester City.

Los locales buscan seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y llegan con buenos ánimos tras su victoria por 2-1 ante Fulham.

Por su parte, el cuadro ciudadano se mantiene entre los primeros lugares y también tuvo una reciente victoria por 3-0 ante Sunderland durante la semana pasada.

Cuándo juega Crystal Palace vs. Manchester City

El partido de Crystal Palace contra el Manchester City es este domingo, 14 de diciembre, a las 11:00 horas de Chile.

Para esta fecha los clubes se miden en el estadio Selhurst Park de Londres.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Manchester City

El partido de Crystal Palace contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+.