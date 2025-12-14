VOTA INFORMADO por $1100
    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Los clubes se miden por la Premier League en su Fecha 16.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Jason Cairnduff

    Avanza la Fecha 16 de la Premier League, donde Crystal Palace recibe al Manchester City.

    Los locales buscan seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y llegan con buenos ánimos tras su victoria por 2-1 ante Fulham.

    Por su parte, el cuadro ciudadano se mantiene entre los primeros lugares y también tuvo una reciente victoria por 3-0 ante Sunderland durante la semana pasada.

    Cuándo juega Crystal Palace vs. Manchester City

    El partido de Crystal Palace contra el Manchester City es este domingo, 14 de diciembre, a las 11:00 horas de Chile.

    Para esta fecha los clubes se miden en el estadio Selhurst Park de Londres.

    Dónde ver a Crystal Palace vs. Manchester City

    El partido de Crystal Palace contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+.

