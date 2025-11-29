Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado por la Fecha 29 de la Liga de Primera.

El cuadro papayero busca escapar de la zona de descenso, mientras que el conjunto árabe se mantiene en posición de clasificar a la Copa Sudamericana.

Cuándo juega La Serena vs. Palestino

El partido de Deportes La Serena contra Palestino es este sábado, 29 de noviembre, a las 18:00 horas.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio La Portada.

Dónde ver a La Serena vs. Palestino

El partido de Deportes La Serena contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.