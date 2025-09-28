Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Universidad de Chile toma una pausa de sus compromisos internacionales y se pone al día con la Liga de Primera, al jugar su duelo pendiente contra Deportes La Serena por la Fecha 23.

Los azules vienen de celebrar la obtención de la Supercopa y, en el contexto del torneo local, llegan a la jornada tras una anterior caída ante Colo Colo por la cuenta mínima. Por su parte, el conjunto papayero viene de perder por 1-3 ante Everton.

Cuándo juega La Serena vs. Universidad de Chile

El partido de Deportes La Serena contra Universidad de Chile es este domingo, 28 de septiembre, a las 15:00 horas.

Los equipos se miden en el Estadio la Portada de la Región de Coquimbo.

Dónde ver a La Serena vs. Universidad de Chile

El partido de La Serena vs. Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium , que cuenta con programación especial desde las 14:30 horas.

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma de streaming HBO Max.