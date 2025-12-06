Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Deportes Limache recibe a Deportes La Serena durante este sábado, en uno de los cinco partidos simultáneos que dan cierre a la Liga de Primera.

Los papayeros se encuentran en los últimos puestos de la tabla y buscan cerrar la fecha la Fecha 30 lejos del descenso.

Cuándo juega Deportes Limache vs. La Serena

El partido de Deportes Limache contra La Serena es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Dónde ver a Deportes Limache vs. La Serena

El partido de Deportes Limache contra La Serena se transmite en el canal TNT Series .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.