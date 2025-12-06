Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 30 de la Liga de Primera.
Deportes Limache recibe a Deportes La Serena durante este sábado, en uno de los cinco partidos simultáneos que dan cierre a la Liga de Primera.
Los papayeros se encuentran en los últimos puestos de la tabla y buscan cerrar la fecha la Fecha 30 lejos del descenso.
Cuándo juega Deportes Limache vs. La Serena
El partido de Deportes Limache contra La Serena es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.
Dónde ver a Deportes Limache vs. La Serena
El partido de Deportes Limache contra La Serena se transmite en el canal TNT Series.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
