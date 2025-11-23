Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga. Foto referencial: realmadrid.com

Este domingo continúan los cruces por LaLiga de España, que en su Fecha 13 enfrenta a Elche con Real Madrid.

Los locales vienen de empatar a 1 con Real Sociedad en el contexto del campeonato español.

Por su parte, los merengues igualaron sin goles con Rayo en la jornada pasada y se mantienen en lo alto de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Elche vs. Real Madrid

El partido de Elche contra Real Madrid por LaLiga es este domingo, 23 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Manuel Martínez Valero de España.

Dónde ver a Elche vs. Real Madrid

El partido de Elche contra Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.