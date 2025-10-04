Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20
El partido está programado para este sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Siguen los cruces del Grupo C por el Mundial Sub 20 y España se enfrenta contra Brasil durante este fin de semana.
Los europeos llegan a la jornada tras un anterior empate a 2 contra México, mientras la Verdeamarela cayó por 1-2 ante Marruecos el pasado miércoles.
Cuándo juega España vs. Brasil
El partido de España contra Brasil por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este cruce, las selecciones llegan al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a España vs. Brasil
El partido de España vs. Brasil se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
