Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

El partido está programado para este sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Siguen los cruces del Grupo C por el Mundial Sub 20 y España se enfrenta contra Brasil durante este fin de semana.

Los europeos llegan a la jornada tras un anterior empate a 2 contra México, mientras la Verdeamarela cayó por 1-2 ante Marruecos el pasado miércoles.

Cuándo juega España vs. Brasil

El partido de España contra Brasil por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, las selecciones llegan al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a España vs. Brasil

El partido de España vs. Brasil se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.

