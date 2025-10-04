Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo Football, Brazil vs Morocco. U-20 World Cup Championship. Brazil’s player Rhuan Gabriel is pictured during a Group C match of the U-20 World Cup against Morocco at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 01/10/2025 Andres Pina/Photosport

Siguen los cruces del Grupo C por el Mundial Sub 20 y España se enfrenta contra Brasil durante este fin de semana.

Los europeos llegan a la jornada tras un anterior empate a 2 contra México, mientras la Verdeamarela cayó por 1-2 ante Marruecos el pasado miércoles.

Cuándo juega España vs. Brasil

El partido de España contra Brasil por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, las selecciones llegan al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a España vs. Brasil