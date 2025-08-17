Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo.

El fútbol español volvió a la acción con una nueva temporada de LaLiga, y este domingo se juega el duelo entre Espanyol con Atlético de Madrid.

Los dirigidos por el entrenador argentino Cholo Simeone visitarán a los catalanes por la primera fecha del torneo europeo.

Cuándo juega Espanyol vs. Atlético Madrid

El partido de Espanyol contra Atlético Madrid por LaLiga es este domingo, 17 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el RCDE Stadium de España.

Dónde ver a Espanyol vs. Atlético Madrid