Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo en la primera fecha del campeonato español.
El fútbol español volvió a la acción con una nueva temporada de LaLiga, y este domingo se juega el duelo entre Espanyol con Atlético de Madrid.
Los dirigidos por el entrenador argentino Cholo Simeone visitarán a los catalanes por la primera fecha del torneo europeo.
Cuándo juega Espanyol vs. Atlético Madrid
El partido de Espanyol contra Atlético Madrid por LaLiga es este domingo, 17 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el RCDE Stadium de España.
Dónde ver a Espanyol vs. Atlético Madrid
El partido de Espanyol vs. Atlético Madrid se transmite en el canal ESPN y de forma online en Disney+, en su Plan Premium de $14.190 al mes.
