Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Australia en TV y streaming
Los anfitriones reciben a los oceánicos en el Estadio Seattle por la segunda fecha del Mundial.
Estados Unidos recibe a Australia este viernes en el marco del Mundial de Fútbol 2026, por la segunda fecha del Grupo D.
Los norteamericanos buscarán mantener su racha de victorias tras el 4-1 obtenido en el debut ante Paraguay, mientras que los oceánicos también llegan con buenos ánimos luego de su 2-0 contra Turquía en la primera fecha.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Australia
El partido de Estados Unidos contra Australia es este viernes 19 de junio, a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Australia
El partido de Estados Unidos contra Australia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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