Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Australia en TV y streaming

Estados Unidos recibe a Australia este viernes en el marco del Mundial de Fútbol 2026, por la segunda fecha del Grupo D.

Los norteamericanos buscarán mantener su racha de victorias tras el 4-1 obtenido en el debut ante Paraguay, mientras que los oceánicos también llegan con buenos ánimos luego de su 2-0 contra Turquía en la primera fecha.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Australia

El partido de Estados Unidos contra Australia es este viernes 19 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Australia

El partido de Estados Unidos contra Australia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.