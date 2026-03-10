Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Este martes vuelve la acción por la Champions League, que entra en los octavos de final y el primer cruce de ida enfrenta a Galatasaray con Liverpool.

Los locales se instalaron en la etapa tras alzarse en los playoffs, mientras que los Reds se mantuvieron en espera tras haber obtenido la clasificación directa.

Cuándo juega Galatasaray vs. Liverpool

El partido de Galatasaray contra Liverpool es este martes, 10 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Rams Park de Estambul, Turquía.

Dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool

El partido de Galatasaray contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.