Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup
Los clubes se miden este martes por la segunda ronda del torneo.
Este martes tiene lugar el siguiente compromiso deportivo del Manchester United, que visita a Grimsby Town por la Carabao Cup.
Los clubes se miden por la segunda ronda del torneo, donde los visitantes buscan un triunfo para impulsar su pobre comienzo de la temporada, tras un empate ante Fulham por la Premier League.
Cuándo es el partido de Grimsby Town vs. Manchester United
El partido de Grimsby Town vs. Manchester United es este miércoles, 27 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.
Los locales reciben a los Red Devils en el estadio Blundell Park de Inglaterra.
Dónde ver a Grimbsy Town vs. Manchester United
El partido de la Carabao Cup se transmite mediante la plataforma Disney+, en su Plan Premium de $14.190 mensuales.
