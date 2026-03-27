Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming
Los europeos reciben al cuadro latinoamericano en Londres por la fecha FIFA.
Inglaterra y Uruguay protagonizan uno de los esperados partidos de este viernes, continuando con los cruces amistosos previo al Mundial de Fútbol 2026.
Los europeos reciben a los dirigidos por Marcelo Bielsa en el marco de su primer compromiso por la actual fecha FIFA.
Cuándo juega Inglaterra vs. Uruguay
El partido de Inglaterra contra Uruguay es este viernes, 27 de marzo, a las 16:45 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Wembley Stadium de Londres para este compromiso.
Dónde ver a Inglaterra vs. Uruguay
El partido de Inglaterra contra Uruguay se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el amistoso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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