Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Vila en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana arranca la Fecha 10 de la Premier League, donde Liverpool recibe a Aston Villa.

En el contexto de la liga inglesa, los Reds vienen de caer por 2-3 ante Brentford en la jornada pasada.

Por su parte, los ahora visitantes llegan con buenos ánimos, tras alzarse anteriormente por la cuenta mínima al Manchester City.

Cuándo juega Liverpool vs. Aston Villa

El partido de Liverpool contra Aston Villa es este sábado, 1 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Aston Villa

El partido de Liverpool contra Aston Villa se transmite en el canal ESPN .

De forma online, se puede ver la Premier League en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.