Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup. Foto referencial de archivo

Este fin de semana cuenta con una pausa en los compromisos de la Premier League, pero Liverpool no descansa y afronta su siguiente desafío en el marco de la FA Cup.

Los Reds se miden contra Brighton & Hove Albion por la cuarta ronda de la copa, que se vuelve en una de las opciones para destacar en la temporada, tras alejarse de los primeros lugares de la liga inglesa.

Cuándo juega Liverpool vs. Brighton

El partido de Liverpool contra Brighton es este sábado, 14 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en este estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Brighton

El partido de Liverpool contra Brighton se transmite por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.