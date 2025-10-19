Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 9 de la Premier League.
Liverpool recibe a Manchester United durante este domingo, en uno de los últimos cruces programados por la Fecha 9 de la Premier League.
Los Reds vienen de caer por 1-2 ante Chelsea en la jornada anterior del torneo local, mientras que los Diablos Rojos celebraron un 2-0 ante Sunderland.
Cuándo juega Liverpool vs. Manchester United
El partido de Liverpool contra Manchester United por la Premier League es este domingo, 19 de octubre, a las 12:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Manchester United
El partido de Liverpool vs. Manchester United se transmite por televisión en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
