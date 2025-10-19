Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming. Foto referencial de archivo.

Liverpool recibe a Manchester United durante este domingo, en uno de los últimos cruces programados por la Fecha 9 de la Premier League.

Los Reds vienen de caer por 1-2 ante Chelsea en la jornada anterior del torneo local, mientras que los Diablos Rojos celebraron un 2-0 ante Sunderland.

Cuándo juega Liverpool vs. Manchester United

El partido de Liverpool contra Manchester United por la Premier League es este domingo, 19 de octubre, a las 12:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Manchester United

El partido de Liverpool vs. Manchester United se transmite por televisión en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.