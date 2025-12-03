Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces por la Fecha 14 de la Premier League, donde Liverpool recibe a Sunderland.

El vigente campeón sale a la cancha tras una victoria ante West Ham, mientras que su rival también se impuso en su anterior cruce contra Bournemouth por el torneo local.

Cuándo juega Liverpool vs. Sunderland

El partido de Liverpool contra Sunderland es este miércoles, 3 de diciembre, a las 17:15 horas de Chile.

Los Reds reciben a su rival en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Sunderland

El partido de Liverpool contra Sunderland se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.