Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League
El cuadro ciudadano juega de local por la Fecha 10 de la liga inglesa.
Este domingo continúa la Fecha 10 de la Premier League y llega el turno del partido entre Manchester City y Bournemouth.
Los ciudadanos llegan a la jornada tras una caída por 0-1 ante Aston Villa en el contexto de la liga inglesa.
Por su parte, Bournemouth viene de alzarse por 2-0 a Nottingham Forest.
Cuándo juega Manchester City vs. Bournemouth
El partido del Manchester City contra Bournemouth es este domingo, 2 de noviembre, a las 13:30 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Bournemouth
El partido de Manchester City contra Bournemouth se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.