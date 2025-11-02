Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League. Foto referencial de archivo

Este domingo continúa la Fecha 10 de la Premier League y llega el turno del partido entre Manchester City y Bournemouth.

Los ciudadanos llegan a la jornada tras una caída por 0-1 ante Aston Villa en el contexto de la liga inglesa.

Por su parte, Bournemouth viene de alzarse por 2-0 a Nottingham Forest.

Cuándo juega Manchester City vs. Bournemouth

El partido del Manchester City contra Bournemouth es este domingo, 2 de noviembre, a las 13:30 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Bournemouth

El partido de Manchester City contra Bournemouth se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.