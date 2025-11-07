Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo F van por su primera victoria en la segunda fecha de la cita global.
Este viernes continúa la segunda fecha del Mundial Sub 17, donde México se enfrenta a Costa de Marfil.
El cuadro mexicano va en búsqueda de su primera victoria, tras caer por 1-2 contra Corea del Sur en el debut.
Misma situación enmarca a su ahora rival, que perdió por 1-4 contra Suiza recientemente.
Cuándo juega México vs. Costa de Marfil
El partido de México contra Costa de Marfil por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.
Dónde ver a México vs. Costa de Marfil
El partido de México contra Costa de Marfil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
