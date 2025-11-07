Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo Selecciones Nacionales Menores

Este viernes continúa la segunda fecha del Mundial Sub 17, donde México se enfrenta a Costa de Marfil.

El cuadro mexicano va en búsqueda de su primera victoria, tras caer por 1-2 contra Corea del Sur en el debut.

Misma situación enmarca a su ahora rival, que perdió por 1-4 contra Suiza recientemente.

Cuándo juega México vs. Costa de Marfil

El partido de México contra Costa de Marfil por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.

Dónde ver a México vs. Costa de Marfil

El partido de México contra Costa de Marfil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.