Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League
Los equipos se miden este miércoles por la octava fecha del torneo europeo.
Monaco recibe a Juventus durante este miércoles, en el día de partidos simultáneos por la Fecha 8 de la Champions League.
Los locales vienen de caer por 1-6 contra Real Madrid, mientras que los italianos se presentan con mejores ánimos, tras un 2-0 obtenido contra Benfica.
Cuándo juega Monaco vs. Juventus
El partido de Monaco contra Juventus es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Luis II para este compromiso.
Dónde ver a Monaco vs. Juventus
El partido de Monaco contra Juventus se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
