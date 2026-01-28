Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @juventus

Monaco recibe a Juventus durante este miércoles, en el día de partidos simultáneos por la Fecha 8 de la Champions League.

Los locales vienen de caer por 1-6 contra Real Madrid, mientras que los italianos se presentan con mejores ánimos, tras un 2-0 obtenido contra Benfica.

Cuándo juega Monaco vs. Juventus

El partido de Monaco contra Juventus es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Luis II para este compromiso.

Dónde ver a Monaco vs. Juventus

El partido de Monaco contra Juventus se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.