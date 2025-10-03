A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina
Este viernes es el primer desafío de las Azules por la competencia internacional.
Este viernes arranca la participación de la Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina, el próximo desafío deportivo para las Leonas.
El equipo es parte del Grupo D y su primer partido es contra el club Nacional de Uruguay.
Cuándo juega Nacional vs. Universidad de Chile
El partido de Nacional contra Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina es este viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas.
Para este cruce, las Azules visitan el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.
Dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile
Se confirmó la transmisión del partido de Nacional contra Universidad de Chile en la plataforma Pluto TV.
