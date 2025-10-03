A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @udechilefemenino

Este viernes arranca la participación de la Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina, el próximo desafío deportivo para las Leonas.

El equipo es parte del Grupo D y su primer partido es contra el club Nacional de Uruguay.

Cuándo juega Nacional vs. Universidad de Chile

El partido de Nacional contra Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina es este viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas.

Para este cruce, las Azules visitan el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.

Dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile

Se confirmó la transmisión del partido de Nacional contra Universidad de Chile en la plataforma Pluto TV.