Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming. Foto referencial de archivo @chelseafc

Napoli recibe a Chelsea durante este jueves, en la jornada de partidos simultáneos por la Fecha 8 de la Champions League.

Los italianos llegan tras empatar a 1 con Copenhague anteriormente, mientras que los ingleses se alzaron ante Pafos por la cuenta mínima y cuentan con el octavo puesto de la tabla.

Cuándo juega Napoli vs. Chelsea

El partido de Napoli contra Chelsea es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Diego Armando Maradona de Italia.

Dónde ver a Napoli vs. Chelsea

El partido de Napoli contra Chelsea se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.