Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming
Los clubes se miden en Italia por la octava fecha de la Champions League.
Napoli recibe a Chelsea durante este jueves, en la jornada de partidos simultáneos por la Fecha 8 de la Champions League.
Los italianos llegan tras empatar a 1 con Copenhague anteriormente, mientras que los ingleses se alzaron ante Pafos por la cuenta mínima y cuentan con el octavo puesto de la tabla.
Cuándo juega Napoli vs. Chelsea
El partido de Napoli contra Chelsea es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Diego Armando Maradona de Italia.
Dónde ver a Napoli vs. Chelsea
El partido de Napoli contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.