Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 27 de la liga inglesa.
Este domingo avanzan los partidos por la Fecha 27 de la Premier League, donde Nottingham Forest recibe al Liverpool.
Los locales se presentan tras un empate a 0 con Wolves, mientras que los Reds vienen de alzarse ante Sunderland por la cuenta mínima.
Cuándo juega Nottingham Forest vs. Liverpool
El partido de Nottingham Forest contra Liverpool es este domingo, 22 de febrero, a las 11:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio The City Ground de Inglaterra.
Dónde ver a Nottingham Forest vs. Liverpool
El partido de Nottingham Forest contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
