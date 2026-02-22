SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Los clubes se miden este domingo por la Fecha 27 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Este domingo avanzan los partidos por la Fecha 27 de la Premier League, donde Nottingham Forest recibe al Liverpool.

    Los locales se presentan tras un empate a 0 con Wolves, mientras que los Reds vienen de alzarse ante Sunderland por la cuenta mínima.

    Cuándo juega Nottingham Forest vs. Liverpool

    El partido de Nottingham Forest contra Liverpool es este domingo, 22 de febrero, a las 11:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio The City Ground de Inglaterra.

    Dónde ver a Nottingham Forest vs. Liverpool

    El partido de Nottingham Forest contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueNottingham ForestLiverpoolNottingham Forest - LiverpoolNottingham - LiverpoolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    3.
    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    5.
    Dónde y a qué hora ver el partido de Getafe vs. Sevilla por LaLiga en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido de Getafe vs. Sevilla por LaLiga en TV y streaming

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Liverpool por la Premier League

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco
    Negocios

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    Daniel Garnero destaca la victoria de la UC sobre Coquimbo: “El equipo tiene su rebeldía; fue un justo ganador”
    El Deportivo

    Daniel Garnero destaca la victoria de la UC sobre Coquimbo: “El equipo tiene su rebeldía; fue un justo ganador”

    ATP de Río de Janeiro: postergan la semifinal entre Tabilo y Buse para el domingo por culpa de la incesante lluvia

    La UC tiene su revancha: por fin logra derrotar a Coquimbo Unido gracias a la dupla Zampedri - Giani

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía
    Mundo

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    La caída del príncipe Andrés, del preferido de la reina Isabel a una vergüenza para la familia real

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio