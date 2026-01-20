Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web bayer04.de

Olympiacos recibe al Bayer Leverkusen durante este martes, por el primer día de partidos enmarcados en la Fecha 7 de la Champions League.

Los locales vienen de alzarse por 1-0 ante Kairat Almaty en la jornada anterior, mientras que los alemanes registraron un último empate a 2 contra Newcastle.

Cuándo juega Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia.

Dónde ver a Olympiacos vs. Bayern Leverkusen

El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.