Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming
Los alemanes visitan Grecia en el marco de la Champions League.
Olympiacos recibe al Bayer Leverkusen durante este martes, por el primer día de partidos enmarcados en la Fecha 7 de la Champions League.
Los locales vienen de alzarse por 1-0 ante Kairat Almaty en la jornada anterior, mientras que los alemanes registraron un último empate a 2 contra Newcastle.
Cuándo juega Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia.
Dónde ver a Olympiacos vs. Bayern Leverkusen
El partido de Olympiacos contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
