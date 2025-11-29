Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores
La definición del título enfrenta a los equipos brasileños en Lima.
Este fin de semana es la esperada definición de la Copa Libertadores, con un esperado partido protagonizado por Palmeiras y Flamengo.
Los equipos brasileños se instalaron en la etapa tras dejar en semifinales a Liga de Quito y Racing.
Cuándo juega Palmeiras vs. Flamengo
El partido de Palmeiras contra Flamengo es este sábado, 29 de noviembre, a las 18:00 horas de Chile.
La final de la Copa Libertadores se juega en el Estadio Monumental de Lima.
Dónde ver a Palmeiras vs. Flamengo
La final de Palmeiras y Flamengo se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la definición de la Copa Libertadores se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.
