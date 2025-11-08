Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Panamá por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo apf.org.py

Avanza la segunda fecha del Mundial Sub 17 y llega el turno del enfrentamiento entre Paraguay y Panamá, válido por el Grupo J.

La Albirroja viene de caer ante Uzbekistán, misma situación que lamentó el cuadro panameño ante Irlanda en el debut.

Cuándo juega Paraguay vs. Panamá

El partido de Paraguay contra Panamá por el Mundial Sub 17 es este sábado, 8 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Dónde ver a Paraguay vs. Panamá

El partido de Paraguay contra Panamá se transmite en el canal DSports .

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.